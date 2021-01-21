Сиделка призналась в убийстве пожилой женщины в Москве

Сиделка, подозреваемая в убийстве пожилой москвички, признала свою вину. Следствие намерено просить об аресте 31-летней девушки.

Тело 82-летней женщины с колото-резаными ранами в области шеи было найдено в Угловом переулке 20 января. По подозрению сразу задержали 31-летнюю сиделку, которая в ходе допроса полностью признала свою вину.

«Она сообщила следствию, что внезапно приняла решение об убийстве пенсионерки. Для проверки ее психического здоровья будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза», — рассказала представитель главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Как сообщает РИА ФАН, девушка во время допроса сказала, что «устала от старухи». По предварительным данным, гражданка Узбекистана находится в России нелегально. Она работала у погибшей с проживанием.

Как рассказал «360» источник в правоохранительных органах, при пенсионерке не было ценностей. Возбуждено дело по части 1-й статьи 105-й УК РФ «Убийство».