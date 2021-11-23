Сиделка обокрала 96-летнюю пенсионерку из Подмосковья на 800 тысяч рублей

Деньги и ювелирные украшения украли из дома 96-летней жительницы села Молоково Ленинского городского округа Московской области. К похищению оказалась причастна сиделка пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МВД.

С заявлением в полицию обратился внук пенсионерки. Он сообщил, что из дома пропали деньги и ювелирные изделия на общую сумму около 800 тысяч рублей. В ходе оперативных мероприятий правоохранители задержал 53-летнюю уроженку одной из республик бывшего зарубежья.

Похищенные деньги и украшения она зашила в подкладку куртки. То, что там не поместилось она уложила в сумку. Выяснилось, что женщина работала у пенсионерки сиделкой. В один из дней она воспользовалась беспомощным состоянием подопечной и забрала все ценные вещи из дома.

В отношении сиделки завели уголовное дело по статье «Кража». В данный момент она находится под стражей. Расследование уголовного дела завершили. Все материалы передали в Видновский городской суд для рассмотрения.