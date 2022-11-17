Криминал 17 ноября 2022, 18:08 Сиделка из Петербурга отправится в тюрьму за избиение 98-летней блокадницы

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Суд приговорил сиделку к 6,5 года тюрьмы за избиение 98-летней блокадницы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов

Следствие установило, что женщина проработала у пострадавшей меньше суток. В первый же день она, будучи пьяной, избила пенсионерку и принялась угрожать ей убийством. После этого соседи ворвались в квартиру и оттащили злоумышленницу, а блокадница попала в больницу с множеством травм.

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Суд приговорил сиделку к 6,5 года тюрьмы. Кроме того, ее обязали выплатить потерпевшей 300 тысяч рублей.

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