«Сидели, слушали выстрелы». Школьник из Ижевска рассказал, как его класс спрятался от нападения | 360°

Эксклюзив 26 сентября 2022, 13:24 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber «Сидели, слушали выстрелы». Школьник из Ижевска рассказал, как его класс спрятался от нападения Школьник из Ижевска рассказал, как его класс заперся от стрелка в подсобном помещении РИА «Новости»

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Группа учеников ижевской школы № 88 вместе с учительницей забаррикадировалась в кабинете и закрылась в маленьком подсобном помещении, которое примыкало к классу. Об этом «360» рассказал один из очевидцев.

Мальчик пояснил, что в этот момент он находился на уроке ОБЖ. Когда стали слышны громкие звуки, учительница вышла в коридор, но после вернулась и закрыла кабинет изнутри.

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«Она забежала в класс, закрыла. Мы забаррикадировали партами вход. В нашем кабинете была еще небольшая комната, где мы закрылись. Наш класс был маленький: 17−18 человек. <…> Сидели, слушали выстрелы, их было много», — рассказал школьник.

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По его словам, всего в подсобке вместе с учительницей и одноклассниками он провел около 20 или 30 минут, пока в дверь не постучались бойцы Росгвардии, которые быстро вывели всех из здания.

«По пути увидел много крови и мальчика в крови», — добавил школьник.

Вооруженный мужчина устроил стрельбу в школе Ижевска в понедельник, 26 сентября. По данным МВД, после нападения он покончил с с собой. В республиканском СК уточнили, что на месте погибли 13 человек, в том числе семь детей. Ранения получили 14 школьников и семь взрослых.

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил в республике трехдневный траур по погибшим.

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