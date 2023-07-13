Эксклюзив 13 июля 2023, 01:28 «Сидела как в тюрьме». Мать женщины, которую сожитель переехал на машине в Ярославле, раскрыла причину нападения Мать женщины, которую переехали на машине в Ярославле: у дочери переломы двух костей Unsplash

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Житель Ярославля сбил бывшую возлюбленную на машине, протащив затем на капоте. Женщина получила перелом двух костей в районе голени. Об этом сообщила мать пострадавшей в беседе с «360».

По словам родительницы, ее дочери установили аппарат Елизарова. Его снимут примерно через полтора-два месяца. Также мать женщины раскрыла детали нападения.

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«Пошла она в магазин вечером. Он (бывший сожитель — прим. ред.) выскочил из поворота. Она от него побежала, он на нее наехал. <…> На капоте протащил, а потом въехал в дерево. Она выдернула ногу, побежала в кусты от него, еще смогла добежать», — сообщила собеседница.

После этого водитель вышел из автомобиля и направился к жертве. Когда мужчина оказался рядом с бывшей сожительницей, начал громко оскорблять ее, пинать и кричать, чтобы она «сдохла». Позже очевидцы оттащили его и поговорили с ним. Хулиган «взял ребенка из машины и ушел». Двух детей мужчина забрал еще до нападения, в момент инцидента один из них находился внутри автомобиля.

«Начались (ссоры и драки у пары — прим. ред.) тогда, когда она была еще первым ребенком беременна. Он ее избил до сотрясения мозга. <…> Она не стала писать заявление на него, вроде должно было все утихомириться. Но периодически побои, стычки у них были. Она все терпела, но видимо уже не вытерпела. Они разошлись, она его выгнала, он работать не хотел, постоянно руку поднимал», — заявила мать пострадавшей.

После расставания мужчина не смог справиться с унижением. Он стал преследовать бывшую возлюбленную, поэтому ей постоянно приходилось менять место жительства. Дошло до того, что женщина боялась выходить из дома. Экс-избранник мог прождать ее всю ночь во дворе, а когда она выходила из дома, чтобы отвести детей в сад — тот нападал на нее.

По словам матери, семья много раз писала заявления на грубого сожителя, однако результатов это не приносило. Избранник злился на благоверную на почве ревности. Мужчина был уверен, что у спутницы есть любовник. При этом доказательств измены у дебошира не было. Любой представитель мужского пола рядом с женщиной вызывал у ревнивца агрессию.

«Сидела как в тюрьме. Он ей ничего не разрешал. На каждый столб у него какая-то была ревность», — заявила мать потерпевшей.

Ранее стало известно, что пострадавшая прожила с ревнивым сожителем восемь лет и родила от него двоих детей. После расставания мужчина разозлился и решил переехать экс-избранницу на автомобиле. Как сообщили в СК РФ по региону, против подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам покушения на убийства.