22 декабря 2022, 16:04
«Сидел пару месяцев». Знакомые рассказали о расчленненом собутыльником в Мытищах серийном воре
Расчлененный собутыльником в Мытищах серийный вор работал поваром
Убитый и расчленненый судимым за насилие собутыльником в Мытищах серийный вор в последнее время работал поваром. Об этом «360» рассказал бывший однокурсник погибшего по училищу.
По его словам, познакомились они еще студентами, а после выпуска вместе работали.
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«Кражи у него были мелкие, и сидел он пару месяцев всего», — так охарактеризовал убитого друга собеседник «360».
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Еще один знакомый погибшего уточнил, что пьяным его на работе никогда не видел, поэтому злостным алкоголиком назвать не может.
Как выяснил «360», в семье у погибшего повара остался только отец. Сестра умерла несколько месяцев назад, а мать погибла от рук главы семьи, когда погибшему было три года.
Как сообщил источник «360» в правоохранительных органах, судимый за кражи повар погиб от рук осужденного за насилие собутыльника в многоэтажном доме Мытищ. После расправы владелец квартиры спрятал труп на балконе и выносил по частям. В один из таких походов его задержали правоохранители.
Уголовное дело
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