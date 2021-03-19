Сибирскую учительницу заподозрили в разращении школьника

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней учительницы, которую обвинили в развращении 15-летнего юноши. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального следкома.

По версии следствия, женщина прислала подростку интимное видео со своим участием. Сама женщина утверждает, что школьник взломал ее аккаунт в соцсетях и продемонстрировал ролик своим сверстникам. После этого она покинула регион. Правоохранители разбираются в произошедшем.