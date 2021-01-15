Сибирский депутат заставлял подчиненных строить дом теще

В Улан-Удэ депутата городского совета заподозрили в злоупотреблении полномочиями. Мужчина заставил подчиненных строить дом для тещи. На это пошли силы и средства местного МУП «Водоканал».

Против парламентария и главы предприятия Жаргала Цыбикова возбудили сразу два уголовных дела, сообщили в пресс-службе СК РФ по Бурятии. Ему вменяют не только злоупотребление должностными полномочиями, но и присвоение крупной суммы.

С апреля по декабрь 2019 года, как удалось выяснить следствию, депутат «заставлял подчиненных работников безвозмездно трудиться на земельном участке, принадлежащем матери его супруги».

На нем построили жилой дом, подключили его к коммунальным сетям и выполнили другие необходимые строительные и хозяйственные работы. При этом использовались «силы, средства и техника муниципального предприятия» — всего более 500 тысяч рублей. От исполнения своих прямых обязанностей работников отвлекали.

Кроме того, с июля 2018 по ноябрь 2020 года Цыбиков заставлял подчиненных, которые обслуживали автопарк МУП «Водоканал», вносить в путевые листы транспортных средств заведомо ложные сведения.

Деньги с заправочных карт, которые выделялись на приобретение топлива, директор предприятия таким образом присваивал и использовал в личных целях. Общая сумма хищения превысила 700 тысяч рублей.

Решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения. Ведутся необходимые следственные действия.