Криминал 28 февраля 2023, 14:08 Сибиряка задержали по подозрению в убийстве отца

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В Новосибирской области задержали 23-летнего местного жителя, которого заподозрили в убийстве отца. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный Следком.

Убийство произошло 26 февраля в Татарске. Правоохранители предполагают, что между подозреваемым и его 66-летним отцом возникла пьяная ссора, в ходе которой молодой человек зарезал родителя.

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Отмечается, что ранее задержанный попадал под суд за кражу и незаконный оборот запрещенных веществ.

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