Сибиряка осудят за поджог сожительницы и ее сына

По данным издания, в начале июля между сожителями вспыхнула ссора. Женщина взяла своего сына и убежала из дома. Мужчина схватил бутылку с растворителем и отправился за ними. Догнав их, он облил и женщину, и ребенка жидкостью, после чего поджег зажигалкой.

Услышавшие крики соседи потушили огонь и вызвали медиков, которые доставили пострадавших в больницу. Мужчину задержали и возбудили в его отношении уголовное дело.