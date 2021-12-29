Сибиряк зарезал бабушку, чтобы не возвращать ей 120 тысяч рублей

В Иркутской области мужчину приговорили к 15 годам колонии строгого режима, признав его виновным в убийстве из корысти. Местный житель зарезал собственную бабушку, чтобы не возвращать ей похищенные деньги.

Приговор 28-летнему жителю Усолья-Сибирского вынес Иркутский областной суд. Он установил, что в августе 2020 года мужчина в ходе конфликта несколько раз ударил пожилую родственницу ножом. Он не хотел возвращать бабушке похищенные у нее 120 тысяч рублей.

Пенсионерка скончалась на месте от полученных травм. Злоумышленник расчленил труп погибшей, а останки спрятал в погребе металлического контейнера и в подвале гаража, принадлежавшего его другу.

Прокуратура Иркутской области поддержала государственное обвинение. Мужчине предстоит провести 15 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок в один год и шесть месяцев. Приговор в законную силу еще не вступил.