Криминал 12 января 2023, 22:46 Сибиряк выжил после ранения в горло

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В Новосибирской области задержали местного жителя, который едва не прирезал своего знакомого. Об этом сайт kp.ru.

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По данным издания, мужчине не понравилось, что знакомый оказывал знаки внимания его супруге. В результате он порезал ему горло ножом, когда тот спал. Пострадавшему удалось выжить и добраться до больницы. «Царьград» написал, что врачи прооперировали его. Сейчас он находится в реанимации. Возбуждено уголовное дело.