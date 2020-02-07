Сибиряк с игрушечным пистолетом украл пачку пельменей и духи, которые потом выпил
Как рассказали в пресс-службе ГУМВД по Новосибирской области, мужчина ограбил магазин в деревне Кабаклы средь бела дня 6 февраля. Он зашел в помещение и стал угрожать кассиру пистолетом. Затем он забрал пачку пельменей, две упаковки женских духов и ушел. Продавщица сообщила обо всем полицейским.
Местного жителя нашли дома. Во время обыска правоохранители увидели у него те самые пельмени и духи. Мужчина признался, что успел приготовить половину упаковки и съесть. Блюдо он запил одним флаконом ароматной жидкости. По его словам, женщине он угрожал не настоящим пистолетом, а игрушечным. Свое «оружие» мужчина выкинул по дороге домой, когда возвращался из магазина.
На грабителя завели дело о разбое и начали расследование. Где именно лежит пистолет, сейчас выясняют сотрудники полиции.