Сибирячку задержали по подозрению в убийстве своего супруга | 360°

27 октября 2022, 02:31
Сибирячку задержали по подозрению в убийстве своего супруга
В Новосибирской области задержали 36-летнюю местную жительницу, которую заподозрили в убийстве своего мужа. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональный Следком.
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По данным информагентства, убийство произошло накануне. По версии следствия, между подозреваемой и ее мужем возникла пьяная ссора, в ходе которой женщина убила мужчину топором. Она нанесла ему несколько ударов по голове, в результате он скончался. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.
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