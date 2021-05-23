Швеция вызвала российского посла из-за покушения на Тумсо Абдурахманова

МИД Швеции вызвал российского посла Виктора Татаринцева из-за покушения на YouTube-блогера Тумсо Абдурахманова, критикующего чеченские власти. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

Беседа с послом состоялась 18 мая. МИД сообщил ему, что правительство Швеции «очень серьезно относится к данным об участии чеченских властей в попытке покушения».

«Это неприемлемо, когда представители государства участвуют в преступной деятельности в Швеции», — подчеркнули там.

Преступление было совершено в феврале 2020 года. На Абдурахманова напали в его квартире в Стокгольме, когда он спал. Блогер сумел отбиться от нападавшего Руслана Мамаева и обезвредил его.

В апреле 2021 года апелляционный суд в Швеции увеличил срок Мамаеву до 12 лет заключения. Его сообщнице снизили наказание до полутора лет тюрьмы.

После отбывания наказания обоих депортируют в Россию. Также осужденные должны выплатить потерпевшему около 15 тысяч долларов за причиненный ущерб.