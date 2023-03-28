Эксклюзив 28 марта 2023, 02:10 «Схватил нож и кинулся на меня». Сожительница убитого в Уфе мужчины рассказала, как спасалась от его приятеля Сожительница зарезанного приятелем в Уфе мужчины рассказала подробности убийства

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Сожительница убитого в Уфе мужчины рассказала, как спасалась от его приятеля. В разговоре с «360» женщина назвала подозреваемого «неадекватным» человеком.

Ссора между 39-летним хозяином дома и его 52-летним приятелем произошла, когда они в очередной раз выпивали. Из-за чего начался конфликт, неизвестно. Собеседница «360» застала уже разгар драки между мужчинами.

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«Мы с дочкой делали уроки. Они сидели на кухне. В какой-то момент я услышала грохот, вышла — они уже дрались. Я им сделала замечание и попросила гостя уйти, на что он схватил со стола нож и кинулся на меня», — рассказала хозяйка дома.

По ее словам, приятель сожителя был настолько агрессивен, что метил ножом ей в шею. Но промахнулся и попал по руке.

«Я испугалась не на шутку. Вытолкнула дочку из дому, крикнула: „Беги, дочь, спасайся! Убегай“. А сама попыталась унять мужчин», — заявила женщина.

Развязка наступила во дворе дома, где гость ударил хозяина жилища несколько раз ножом. Агрессивное поведение нападавшего женщина объяснила его «неадекватностью». Она рассказала, что мужчина и до этого набрасывался на нее с криками: «Я псих, я людей убивал». Слова хозяйки дома подтвердила и ее соседка.

«Он неадекватный был, и даже мой муж сюда приходил выгонял его. Он дочку ее обижал, девочка не раз приходила ко мне жаловаться, что он снова орет на нее и выгоняет», — добавила женщина.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве житель Уфы пытался напасть на сотрудников полиции при задержании. Злоумышленник вооружился штакетником с торчащим гвоздем и стеклянной бутылкой, оскорблял правоохранителей и угрожал расправой.