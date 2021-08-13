«Схватил молоток, ударил по голове». Иркутянин сознался в убийстве родных 13-летней девочки

Следственный комитет показал видео допроса жителя Тайшета в Иркутской области, подозреваемого в убийстве родственников 13-летней девочки, которую он удерживал в частном доме. Задержанный сознался в содеянном.

Мужчина удерживал девочку в ее частном доме по улице Гагарина. Школьница написала об этом своей однокласснице и попросила о помощи, а та показала СМС-сообщение маме. Женщина обратилась в полицию. Правоохранители тут же приехали на место и освободили девочку. В подполье сарая они обнаружили тела ее убитых родственников — 74-летней бабушки и ее 48-летнего сына.

Подозреваемый на допросе признал, что убил двух человек. Он попытался объяснить, почему совершил преступление.

«Ни с того ни с сего схватил молоток, ударил по голове», — рассказал он.

Ранее «360» показал видео с частным домом, в котором мужчина удерживал девочку после убийства ее родных.

Задержанный ранее был судим за убийство и ряд других тяжких преступлений.

Девочку воспитывала ее убитая бабушка, мать была лишена родительских прав. Сейчас с девочкой работают психологи.