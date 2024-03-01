Криминал 01 марта 2024, 07:40 Схваченный в США россиянин из Гонконга сознался в контрабанде микроэлектроники Россиянин Марченко в США признал вину в контрабанде микроэлектроники РИА «Новости»

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В США задержали жителя Гонконга с гражданством России Максима Марченко. Он сознался в отмывании денег и контрабанде американской микроэлектроники двойного назначения, сообщил Минюст.

Мужчину арестовали в сентябре 2023 года, 51-летний россиянин жил в Гонконге и управлял несколькими компаниями. По версии следствия, вместе с двумя сообщниками он построил сеть незаконных закупок в России, Китае и других странах. Максим Марченко приобрел у американских дистрибьюторов большое количество микроэлектроники двойного и военного назначения, в том числе микродисплеи OLED для оптических прицелов, очков ночного видения, тепловизоров и систем вооружения.

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«Максим Марченко признался в суде, что он незаконно стремился закупить произведенную в США микроэлектронику военного уровня для доставки конечным потребителям в России», — сказал прокурор Дэмиан Уильямс.

Россиянина задержали в США. Кроме контрабанды он сознался в отмывании денег, полученных преступным путем. По первому обвинению Максиму Марченко грозит до 10 лет тюрьмы, по второму — до 20 лет. Приговор вынесут 6 июня 2024 года.

В Майами арестовали одного из основателей криптобиржи Bitzlato Анатолия Легодимова. Его обвинили в обороте незаконных фондов.