Шутника за рулем машины «Отдела по борьбе с коронавирусом» задержали в Москве

Пока весь мир борется с пандемией, некоторые находят в сложившейся ситуации повод для шуток. Полиция поймала в Москве водителя, который ездил с надписью «Отдел по борьбе с коронавирусом» и нарушал правила дорожного движения.

Госавтоинспекция нашла в интернете фото и видео автомобиля Lada с надписью на кузове «Отдел по борьбе с коронавирусом». Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

При этом машина была полностью тонирована, что не разрешено законом и противоречит правилам безопасности дорожного движения.

Полиция заметила правонарушителя, когда он двигался в центр со стороны Волгоградского проспекта. ГИБДД остановила автомобилиста на Есенинском бульваре. Водителем оказался 25-летний молодой человек. Он показал недействующее водительское удостоверение, его сразу же забрали сотрудники Госавтоинспекции.

В отношении мужчины составлено семь постановлений по делам об административных правонарушениях.

«Наклейки с кузова молодой человек удалил на месте собственноручно», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Похоже, что с подобными наклейками ездил не один только владелец Lada. В Сети можно найти несколько роликов, на которых запечатлены машины «Отдела по борьбе с коронавирусом».