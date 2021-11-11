Шутка с игрушечным пистолетом обернулась уголовным делом об угрозе убийством для россиянина

Житель Новочебоксарска купил своему сыну игрушечный пистолет, но перед тем как подарить его, успел несколько раз неудачно пошутить. После этого мужчина стал фигурантом дела сразу по двум статьям УК РФ, сообщило «МВД Медиа».

Сначала мужчина решил разыграть 15-летнюю девочку, сидевшую на лавке возле медицинского центра.

«Где мои 17 лет? А где мой черный пистолет?» — спросил ее шутник, процитировав Высоцкого, а затем достал из пакета оружие и стал нажимать на курок, изображая выстрелы.

Девочка не оценила такой юмор и сообщила о случившемся своей матери, а потом передала информацию в полицию. Правоохранители быстро установили маршрут незнакомца с пистолетом. Во время проверки выяснилось, что розыгрыш со стрельбой он повторил в торговом центре.

Когда правоохранители пришли к шутнику домой, он сразу отдал им свой детский игрушечный пистолет. Оказалось, что мужчине 36 лет. У него есть сын, который после развода живет с его бывшей женой. Пистолет он купил для него.

Подробности шутки над школьницей он не смог вспомнить, потому что в тот день находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мужчины возбудили дело по статьям «Хулиганство» и «Угроза убийством». Ему грозит реальный срок лишения свободы.