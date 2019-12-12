Шубы и украшения на полмиллиона рублей украли под Санкт-Петербургом

В полицию обратилась жительница деревни Аннолово 1960 года рождения. Она заявила, что кто-то проник в ее дом и вынес все ценные вещи.

Известно, что кража произошла 10 декабря в период с 13:00 до 18:00, когда пострадавшей не было дома. Полиция возбудила уголовное дело. Преступника пока так и не нашли. Общий ущерб составил 480 тысяч рублей.