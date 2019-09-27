Штрафы, угон и уголовное дело. Москвичке насчитали 60 тысяч рублей за чужие нарушения

Москвичка Мария Хаустова решила отремонтировать свой автомобиль. Так как машина была не на ходу, женщина оставила ее на стоянке станции техобслуживания. Спустя год, Мария обнаружила, что за несоблюдение ПДД у нее накопилось штрафов на 60 тысяч рублей. Оказалось, что машина все это время благополучно ездила по дорогам Московской области.

«Теперь каждому штрафу присваивается судебное постановление. Штраф за невыплаченный штраф. То есть сумма практически каждый день увеличивается на приличные деньги», — пожаловалась Мария Хаустова.

Как оказалось, автомобиль Марии якобы приобрел священник у Павла П. Он уверяет, что не знал, что машина фактически была в угоне. Мария жалуется, что не может отсудить штрафы, и считает, что ей испортили машину. Однако Павел, который оказался перекупщиком, уверяет, что именно он оказался потерпевшим.

«Сейчас потерпевшая сторона — это мы. У нее был сломанный автомобиль, она в автосервисе его оставила. Его продали сломанным. И ремонтировали его уже я и Гнеденко. Сейчас она получила машину, машина не ездила, у нее была сломана коробка. Сейчас она получила идеально ездящую машину, за чужие деньги отремонтированную», — рассказал Павел.

Мария же заявляет, что машина в отвратительном состоянии, и ей обязаны возместить ущерб — более 42 тысяч рублей.

«Как мне объяснил мастер, это предварительная оценка. Внешних даже неисправностей, то есть если залезть глубже, мы даже не можем предположить, насколько увеличится неисправность», — сказала Мария.

Оказалось, что история началась с механика Владимира Морозова. Он сознался в угоне автомобиля и сейчас находится под подпиской о невыезде.

В итоге было возбуждено уголовное дело, у священника изъяли автомобиль, а Мария должна заплатить 60 тысяч рублей штрафов. Кто в этой ситуации должен возмещать ущерб, теперь не знает даже сама хозяйка машины.