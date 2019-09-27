Штрафы, угон и уголовное дело. Москвичке насчитали 60 тысяч рублей за чужие нарушения
«Теперь каждому штрафу присваивается судебное постановление. Штраф за невыплаченный штраф. То есть сумма практически каждый день увеличивается на приличные деньги», — пожаловалась Мария Хаустова.
Как оказалось, автомобиль Марии якобы приобрел священник у Павла П. Он уверяет, что не знал, что машина фактически была в угоне. Мария жалуется, что не может отсудить штрафы, и считает, что ей испортили машину. Однако Павел, который оказался перекупщиком, уверяет, что именно он оказался потерпевшим.
«Сейчас потерпевшая сторона — это мы. У нее был сломанный автомобиль, она в автосервисе его оставила. Его продали сломанным. И ремонтировали его уже я и Гнеденко. Сейчас она получила машину, машина не ездила, у нее была сломана коробка. Сейчас она получила идеально ездящую машину, за чужие деньги отремонтированную», — рассказал Павел.
Мария же заявляет, что машина в отвратительном состоянии, и ей обязаны возместить ущерб — более 42 тысяч рублей.
«Как мне объяснил мастер, это предварительная оценка. Внешних даже неисправностей, то есть если залезть глубже, мы даже не можем предположить, насколько увеличится неисправность», — сказала Мария.
Оказалось, что история началась с механика Владимира Морозова. Он сознался в угоне автомобиля и сейчас находится под подпиской о невыезде.
В итоге было возбуждено уголовное дело, у священника изъяли автомобиль, а Мария должна заплатить 60 тысяч рублей штрафов. Кто в этой ситуации должен возмещать ущерб, теперь не знает даже сама хозяйка машины.