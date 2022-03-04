Схроны с оружием и взрывчаткой обнаружили в Крыму

Замаскированные строительным мусором тайники с оружием, боеприпасами и взрывчаткой обнаружили сотрудники ФСБ около населенных пунктов Симферопольского и Ленинского районов Крыма. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на республиканский главк силового ведомства.

Взрывотехники забрали из схронов две металлические канистры с зарядом из тротиловых шашек. Общий вес взрывчатого вещества составил 20 килограммов.

«Кроме того, в тайнике обнаружена металлическая труба, заваренная стальной пластиной, начиненная зарядом из тротиловых шашек, общим весом 8,5 килограмма», — отмечено в сообщении.

Эксперты также обнаружили в схронах восемь электродетонаторов, два инициирующих средства и противотанковую мину весом 9,6 килограмма. Следственный отдел ФСБ завел уголовные дела по незаконному хранению и приобретению боеприпасов.

В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают причастных к организации тайников с оружием.