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    04 марта 2022, 19:35

    Схроны с оружием и взрывчаткой обнаружили в Крыму

    ФСБ сообщила о тайных схронах с оружием и взрывчаткой на территории Крыма

    Анатолий Минкин

    Замаскированные строительным мусором тайники с оружием, боеприпасами и взрывчаткой обнаружили сотрудники ФСБ около населенных пунктов Симферопольского и Ленинского районов Крыма. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на республиканский главк силового ведомства.

    Взрывотехники забрали из схронов две металлические канистры с зарядом из тротиловых шашек. Общий вес взрывчатого вещества составил 20 килограммов.

    «Кроме того, в тайнике обнаружена металлическая труба, заваренная стальной пластиной, начиненная зарядом из тротиловых шашек, общим весом 8,5 килограмма», — отмечено в сообщении.

    Эксперты также обнаружили в схронах восемь электродетонаторов, два инициирующих средства и противотанковую мину весом 9,6 килограмма. Следственный отдел ФСБ завел уголовные дела по незаконному хранению и приобретению боеприпасов.

    В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают причастных к организации тайников с оружием.