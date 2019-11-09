Схрон с золотом и оружием нашли у фигуранта дела об убийстве экс-мэра Киселевска

При обыске у одного из фигурантов дела об убийстве бывшего мэра Киселевска нашли тайник с оружием и золотом. Как сообщили в СК, следователи провели уже более 20 обысков и около сотни допросов.

«Под бетонными плитами, деревянными плахами в земле был закопан холодильник, который и играл роль своеобразной капсулы для сохранности тайника. Внутри холодильника в пакетах и завернутой материи обнаружены несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы, а также предметы, которые могли быть использованы при совершении преступлений: наручники, перчатки, маски, в одном из пакетов находились изделия, предположительно, из золота», — сообщили в Следственном комитете.

После обнаружения тайника следователи назначили 13 судебных экспертиз, чтобы установить, производились ли из обнаруженного оружия выстрелы.

В СК добавили, что в ходе расследования им предстоит установить конкретную роль каждого в совершении преступления.

Задержаны подозреваемые в убийстве экс-главы Киселевска Подробнее

Бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева убили ночью 31 октября в его доме в селе Верх-Чумыш. По версии следствия, жена Лаврентьева увидела двух неизвестных мужчин на территории участка. Тогда бывший мэр, вооружившись охотничьим ружьем, пошел узнать, что происходит. Спустя какое-то время женщина услышала выстрелы, а потом обнаружила труп мужа и еще одного человека. Другой мужчина успел скрыться.

В ходе осмотра места преступления обнаружены предметы, свидетельствующие о тщательной подготовке подозреваемых к разбойному нападению, а также боеприпасы.

Следователи задержали двух подозреваемых, это 35-летний и 49-летний жители города Беляево. Один из них, как предполагается, выполнял роль водителя.