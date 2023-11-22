Криминал 22 ноября 2023, 12:02 Схрон с гранатометами для украинских диверсантов обнаружили в пригороде Донецка УФСБ по ДНР: тайник с гранатометами для украинской ДРГ нашли под Донецком РИА «Новости»

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Тайник с оружием для украинской диверсионно-разведывательной группы обнаружили в пригороде Донецка. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике.

Схрон нашли сотрудники УФСБ по ДНР вместе с органами военной контрразведки и представителями Росгвардии. В тайнике прятали шведский противотанковый гранатомет АТ-4, а также чешский противотанковый гранатомет RPG-75-M, предназначавшиеся для украинской ДРГ.

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«Вооружение передано на исследование в интересах предприятий оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации», — указала пресс-служба.

Ранее российские силовые ведомства обнаружили тайник со взрывчаткой и иностранным оружием на севере ЛНР. Схрон предназначался для украинских диверсантов. В тайнике спрятали ручной миномет, импортные противотанковые гранатометы и другое вооружение.