Шприцы и прочие атрибуты. В Щелкове ликвидировали наркопритон

Наркопритон ликвидировали в Щелкове. В обычной квартире полицейские задержали восемь человек. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Сходки наркоманов, по данным полиции, устраивали двое — женщина и мужчина. Все задержанные оказались в состоянии наркотического опьянения. Их сразу отправили на медицинскую экспертизу. В захламленных комнатах повсюду валялись шприцы.

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«В ходе осмотра квартиры сотрудниками полиции были обнаружены использованные шприцы с веществом белого цвета, а также предметы, используемые для потребления наркотических средств. В ходе исследования установлено, что в шприце находилась смесь, содержащая в своем составе героин», — рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении двоих задержанных возбуждено уголовное дело. За организацию наркопритона им грозит до четырех лет лишения свободы.