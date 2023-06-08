Важное 08 июня 2023, 07:11 Шпиона внешней разведки Украины задержали в ДНР — ФСБ УФСБ: в ДНР задержали работавшего на внешнюю разведку Украины шпиона и диверсанта РИА «Новости»

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Представители УФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР) задержали шпиона и диверсанта службы, который работал на внешнюю разведку Украины. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на республиканское управление ведомства.

«УФСБ России по ДНР в ходе оперативной игры задержан агент СВР Украины, прибывший на территорию республики для сбора информации о сотрудниках силового блока, а также местах дислокации и передвижения Вооруженных сил Российской Федерации», — заявил сотрудник УФСБ по ДНР.

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Имя задержанного — Михаил Дмитриевич Михайленко. Он помогал украинской разведке с 2018 года и получал за это деньги. Уточняется, что мужчина имел псевдоним «Сорок первый». Он связывался с кураторами по специальным каналам связи.

Представители УФСБ добавили, что в апреле этого года Михайленко получил задание — «легендировано» приехать в Донецкую Народную Республику и собрать важную информацию о силовиках. Она была нужна, чтобы потом совершить диверсионно-террористические акты. Шпион признал вину и раскаивается в содеянном.