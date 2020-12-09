Шоколад на 6 млн рублей украли из фуры в Долгопрудном

Воры обчистили фуру, груженную шоколадом. Грузовик в момент похищения стоял возле дома в Долгопрудном. Злоумышленники унесли сладостей на шесть миллионов рублей. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах Подмосковья.

О пропаже шоколада из фуры MAN в полицию сообщила бизнес-леди из Мытищ. Груз принадлежит ее фирме.

Водитель из Краснодарского края должен был доставить сладости в Мытищи, но по указанию диспетчера из Ульяновска изменил маршрут и приехал в Долгопрудный. Точная сумма ущерба составила 6 131 560 рублей.

После пропажи шоколада завели уголовное дело по пункту «б» части четвертой статьи 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере». Полиция ничего не изъяла с места преступления. Воров сейчас ищут.