Эксклюзив 06 декабря 2023, 02:21 Шлейф преступлений нашли у похитителя 15 млн рублей в Москве Похититель 15 млн рублей в Москве за год совершил ряд грабежей по всей стране

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Следователи Москвы недавно поймали подозреваемого в краже 15 миллионов рублей. В ходе расследования выяснилось, что он является фигурантом еще нескольких преступлений в регионах страны. Однако эти случаи не расследовались и сейчас стоит вопрос о выявлении причин бездействия сто стороны правоохранительных органов, сообщил источник «360».

«Год назад 33-летний Расул М., уроженец Дагестана, в своих родных краях попался на хранении и сбыте оружия. На суде мужчина сказал, что хоть и холост, но у него на иждивении трое малолетних детей. Суд дал ему пять лет условно, хотя у следователей были веские улики, что обвиняемый принадлежит к бандподполью региона», — рассказал он.

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После суда дагестанец переехал в Москву и продолжил криминальную деятельность. Летом этого года он в составе преступной группировки напал на бизнесмена. Преступление зафиксировали камеры наружного наблюдения.

На кадрах было видно, как преступники на машине поравнялись с авто коммерсанта перед одним из светофоров. Грабители подлетели к машине жертвы и стали угрожать оружием, чтобы он открыл багажник. Расул выстрелил из травматического пистолета бизнесмену в ногу. В тот день злоумышленники украли по точной наводке 15 миллионов рублей.

Недавно жителя Дагестана поймали и арестовали на время расследования. Сотрудники УВД ЮВАО уже узнали имена некоторых его сообщников. Выяснилось, что дагестанец, перед тем как обосноваться в Москве, успел погостролировать по стране. Таким образом к своему «послужному списку» он добавил еще несколько грабежей.

«Если бы эти дела расследовали, Расула могли поймать раньше. К тому же, мужчина угнал в Москве машину, на которой было штрафов более чем на полмиллиона рублей. Но хозяин автомобиля не успел подать заявление об угоне, а угонщику повезло не попадаться на глаза патрульным», — резюмировал собеседник издания.