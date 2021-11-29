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    29 ноября 2021, 23:43

    Уголовное дело возбудили против директора ростовской школы за финансовые махинации

    Арина Бобкова

    Директора школы Советского района Ростова-на-Дону заподозрили в злоупотреблении служебным положением и финансовых махинациях. Об этом сообщил «Царьград».

    Женщина фиктивно устроила на работу своих знакомых. Бухгалтер учебного заведения на протяжении трех лет вносил ложную информацию в финансовую отчетность. В штабе числились сторож и уборщица, которые на самом деле не работали в школе. При этом все время их обязанности исполняли другие люди, получая меньшую заработную плату.

    Возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.