Школы «Церкви последнего завета» получали деньги из бюджета Красноярского края

Полиция задержала руководителей религиозной организации «Церковь последнего завета». Выяснилось, что школы финансировались из бюджета Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Руководителей религиозной организации задержали утром 22 сентября. На следующий день суд в Новосибирске арестовал на два месяца Сергея Торопа (Виссариона), Вадима Редькина и Владимира Ведерникова. Позже СМИ сообщили о финансировании из бюджета региона школы, которую создали последователи Виссариона. Возглавлял учреждение Ведерников.

По словам представителя пресс-службы губернатора, в Красноярском крае есть семь негосударственных частных образовательных организаций. Четыре из них относятся к православным гимназиям, две были открыты последователями «Церкви последнего завета», есть еще НОУ СПО «Лесосибирский колледж „Знание“».

«Финансовое обеспечение образовательной деятельности этих лицензированных частных школ осуществляется посредством субсидий на возмещение затрат на основании ФЗ „Об образовании в РФ“», — привел ТАСС объяснение пресс-службы.

Собеседник агентства отметил, что у учреждений были лицензия на образовательную деятельность и свидетельство о государственной аккредитации. Кроме того, занятия проводили по государственным стандартам, а выпускники сдавали ЕГЭ.

Согласно данным следователей, Тороп, Редькин и Ведерников руководили религиозной организацией с 1991 года. Мужчины брали деньги у людей, чтобы получить доход от организации. Более того, они применяли психологическое насилие к последователям. Теперь им планируют предъявить обвинение по статье о создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами.