Криминал 22 апреля 2024, 16:34 Школьного охранника будут судить за убийство коллеги в Екатеринбурге

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Пьяный сотрудник ЧОП в Екатеринбурге насмерть забил своего коллегу во время совместного застолья в школе, теперь его ждет суд. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службе прокуратуры города.

Мужчины решили выпить вечером на смене в школе. Однако в процессе застолья поссорились, и один из них жестоко избил коллегу. На теле жертвы насчитали 82 удара. Охранник бил обидчика руками, ногами и ведром. От полученных травм мужчина умер в больнице.

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В отношении сотрудника ЧОП возбудили уголовное дело, теперь ему грозит до 15 лет колонии.

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