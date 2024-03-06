Криминал 06 марта 2024, 04:30 Школьницы толпой избили одноклассницу за гаражами в Челябинской области СКР проверит обстоятельства избиения школьницы в Челябинской области Freepik

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Следователи выясняют обстоятельства совершения избиения несовершеннолетней девочки в Челябинской области. Об этом сообщили в Telegram-канале СУ СК России по региону.

В ведомстве рассказали, что драка произошла в селе Аргаяш. Девочки-подростки избили свою одноклассницу. При этом они все снимали на видео.

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По данному делу следователи организовали проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 117 УК РФ «Истязание».

Также стало известно, что мать пострадавшей написала заявление в полицию. На теле ее дочери остались синяки и ссадины.

Ранее сообщалось, что подросток из Екатеринбурга жестоко избил другого на глазах у одноклассников. Драку дети сняли на камеру телефона, видео попало в один из местных Telegram-каналов.

В Дагестане прокуратура начала проверку после видео избиения школьника толпой. Выяснилось, что причиной драки стало то, что один из учеников оскорбил другого в общем чате.