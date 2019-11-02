Школьницы сломали несколько надгробий на кладбище под Курском

Еще один памятник советским солдатам подвергся надругательствам в Эстонии Подробнее

На опубликованном в соцсетях видео видно, как школьницы пинают ногами установленные над могилами плиты.

Согласно сообщению УМВД по Курскому району, личности школьниц были установлены. Подозреваемыми в вандализме оказались девочки 13, 14 и 15 лет. Злоумышленницы и их родители были вызваны в полицию для выяснения обстоятельств.

Школьницы сняли все на видео и распространили его в Сети.

Ранее сообщалось, что в Крыму разрушили памятник партизанам Северного соединения в Симферопольском районе.Плита была повалена на землю и от нее откололся фрагмент. Предположительно, в памятник въехал грузовик.