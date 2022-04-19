Школьницы избили 12-летнюю подругу камнями в Мурманской области

Две школьницы из города Кандалакша Мурманской области избили 12-летнюю девочку до сотрясения мозга. В обстоятельствах происшествия разберутся следователи, сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

Подробности происшествия опубликовал РЕН ТВ. По данным канала, на подростка напали в заброшенном здании на окраине города 8 апреля. Одна из-подруг принесла кирпич, другая держала девочку и била им по голове. Когда кирпич разбился, девочка взяла острый камень и нанесла еще несколько ударов. Затем опомнилась и стала просить прощения, но при этом угрожала, что если пострадавшая выдаст подругу полиции, то со временем заплатит за это жизнью. Когда девочку отпустили, она, вся в крови, помчалась к матери и после настойчивых расспросов все же выдала имя нападавшей.

По данным РЕН ТВ, помимо сотрясения, у школьницы перелом руки, а еще ей пришлось нанести пять швов. Виновница заявила, что мстила за оскорбление матери. Якобы девочка «сказала ей гадости в лицо», а потом еще и разбила подруге телефон. Мать пострадавшей не поверила в эту версию.

Следователи организовали процессуальную проверку для установления всех обстоятельств произошедшего. По итогам проверки «будет принято законное решение», добавили в следственном управлении СК по региону.

В конце марта двое подростков напали на жителя Ельца, избили его и ограбили. Об этом написало РИА ФАН.