Криминал 05 мая 2023, 15:34 Школьницы из Ставрополя напали на одноклассницу из-за мальчика — СМИ «Блокнот»: 14-летние школьницы из Ставрополя избили сверстницу и сняли драку на видео

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Школьницы из Ставрополя набросились на одноклассницу из-за мальчика, сообщило издание «Блокнот». Отец одного из учеников рассказал журналистам, что девочку избивают не первый раз — за последние несколько дней это уже третий случай. Ситуацией заинтересовались в полиции.

В распоряжении издания оказалось видео с места происшествия. Разборку снимала на камеру телефона одна из девочек.

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Жертву прижали к стене и несколько раз ударили, в том числе ногой в живот. Позже сверстницу взяли за волосы и посадили на землю. Одна из нападавших попросила сфотографировать ее в «позе победительницы». Судя по диалогам, пострадавшая девочка якобы поссорилась с мальчиком и его сестрой, за что одноклассницы пришли «мстить».

В пресс-службе МВД по Ставрополю журналистам рассказали, что инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают все обстоятельства драки. Сейчас правоохранители изучают видеозапись, после чего примут решение в соответствии с законом.

Подросток из Новосибирской области избил 13-летнего мальчика. Обидчик счел, что школьник обидел его мать. Конфликт попал на видео.