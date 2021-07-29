Школьницы из Челябинска пожарили сосиски на Вечном огне

Три школьницы пожарили сосиски на Вечном огне в Сатке в Челябинской области. Девушки огрызались на замечания прохожих. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на паблик «Плохие Новости» в социальной сети «ВКонтакте».

Самой старшей из школьник было 14 лет. Девушка уже достигла возраста наступления уголовной ответственности. На замечания от прохожих школьницы отвечали в хамской форме. Они просили не мешать им жарить сосиски.

«Будет решен вопрос о постановке их на профилактический учет. Кроме того, будет рассмотрен вопрос об ответственности родителей», — заявили в пресс-службе областной прокуратуры.