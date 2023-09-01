Криминал 01 сентября 2023, 13:53 Школьницу в Подмосковье нашли мертвой накануне Дня знаний РИА «Новости»: девочка в Наро-Фоминске покончила с собой из-за нелюбви к школе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Школьница в Наро-Фоминске свела счеты с жизнью перед 1 сентября. Причиной такого поступка, по предварительным данным, стало ее нежелание учиться. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

«При ней была предсмертная записка, в которой говорилось, что она не хочет учиться», — заявил собеседник агентства.

Реклама

Он добавил, что речь идет о 14-летней девочке. Она росла в благополучной семье, которая не стояла на учете. Никто из близких школьницы не слышал от нее мыслей о суициде.

По сведениям Telegram-канала Shot, тело подростка обнаружили накануне вечером, 31 августа, в одном из районов Наро-Фоминска, на улице Войкова. Сейчас правоохранительные органы работают с ее родителями, все обстоятельства случившегося уточняются.