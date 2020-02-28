Школьницу ограбили на железнодорожной насыпи в Москве

По данным издания, в минувший вторник школьница решила побыть одна и пошла понаблюдать за поездами на железнодорожную насыпь около одного из домов на Дмитровском шоссе.

«Место безлюдное и я сейчас я понимаю, что вообще не стоило там быть. Когда я увидела мужчину, который шел в мою сторону, то интуиция мне подсказала, что он может напасть», — поделилась девушка.

У нее был с собой газовый баллончик, и она распылила его в лицо незнакомцу, когда тот подошел к ней и схватил за шарф. Мужчина оказался сильнее и выбил баллончик из рук школьницы. Он приставил к ее горлу кухонный нож и потребовал деньги и телефон.

Девушка смогла вырвать нож у него из рук, но грабитель повалил ее на землю и начал душить. Он забрал у нее деньги и телефон, после чего сбросил с железнодорожной насыпи и ушел.

Школьница добралась до больницы, где ей диагностировали тупую травму живота, ушиб грудной клетки, травму носа, ушибленную рану подбородка и множественные гематомы лица. Возбуждено уголовное дело.