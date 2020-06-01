Школьницу из Красноярского края нашли мертвой в колодце. Ее искали всем селом

«В ходе проведения поисковых мероприятий в заброшенном пожарном резервуаре глубиной около трех метров обнаружено тело ребенка с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Все произошло еще 30 мая. По данным следствия, девочка вместе со своей 10-летней сестрой встречала коров, после этого младшая вернулась домой, а старшая осталась играть на детской площадке. После этого ее больше никто не видел.

Родители сами начали искать дочь, к поиску подключились односельчане и полиция. Семью назвали благополучной, но, по данным местного издания, несколько лет назад детей забирали в реабилитационный центр.

Сейчас выясняются все обстоятельства, виновнику грозит тюремный срок вплоть до пожизненного.

Ранее подобный случай произошел в Пензе. Там пропала 14-летняя школьница. Труп нашли в лесополосе. Подозреваемого поймали, он уже признался в убийстве и заявил, что девочка его обзывала.