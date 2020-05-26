Школьницу из Ижевска посадили за избиение сверстницы
16-летнюю школьницу в Ижевске приговорили к двум годам тюрьмы за избиения и вымогательства. Известно, что она уже имела условный срок за подобные преступления. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на представителя регионального управления Следственного комитета России Веру Филиппову.
По данным портала «Русская планета», следствие установило, что она была зачинщицей группового избиения 17-летней знакомой. На ее завели уголовное дело по статьям «Побои» и «Хулиганство». Во время судебного процесса девушка также находилась в заключении.