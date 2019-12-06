Школьницу из Чувашии ждет суд за укус инспекторов ГИБДД

Школьница из Чувашии предстанет перед судом после того, как укусила сотрудников ГИБДД, а одного из них ударила ногой в лицо. Так девушка отреагировала на задержание за распитие пива на остановке.

17-летняя девушка выпивала пиво с подругой на остановке общественного транспорта в Новоюжном районе Чебоксар в ночь на 23 сентября. В этот момент, как сообщили в чувашском управлении Следственного комитета, их заметили двое сотрудников ГИБДД во время патруля.

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«Поскольку в ее действиях содержались признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ, она была помещена в служебный автомобиль. Обвиняемая, недовольная правомерными действиями указанных инспекторов ДПС, укусила их обоих поочередно за руки, а когда один из них, находясь за рулям автомобиля, начал движение, нанесла одному из них ногой по лицу», — сообщили в пресс-службе СК.

В пресс-службе отметили, что причастность девушки к совершению преступления подтверждается показаниями пострадавших сотрудников, свидетелей и другими материалами дела. Кроме уголовного дела, девушку также оштрафовали на 500 рублей за распитие алкоголя на остановке. Такой же штраф заплатила ее подруга. Материалы дела утвердили у прокурора и отправили в суд.