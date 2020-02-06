Школьницу и двух мужчин из Якутии подозревают в шантаже и вымогательстве
Завели уголовное дело на 15-летнюю девушку и двух мужчин в возрасте 25 и 30 лет из Якутии. Их подозревают в вымогательстве. Об этом сообщила газета «Взгляд» со ссылкой на региональное Следственное управление.
По данным следствия, они знакомились с мужчинами в социальных сетях через фейковые аккаунты и приглашали их на встречу.
На встрече они требовали с потерпевших деньги, угрожая физической расправой и «сообщением о противоправных действиях» в отношении 15-летней девочки.
Подозреваемых задержали и возбудили уголовное дело о вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.