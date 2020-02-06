Школьницу и двух мужчин из Якутии подозревают в шантаже и вымогательстве

По данным следствия, они знакомились с мужчинами в социальных сетях через фейковые аккаунты и приглашали их на встречу.

На встрече они требовали с потерпевших деньги, угрожая физической расправой и «сообщением о противоправных действиях» в отношении 15-летней девочки.

Подозреваемых задержали и возбудили уголовное дело о вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.