Криминал 30 ноября 2023, 09:07 Школьница в Красноярске ушла к «подруге» и не вернулась. Протокол составили на ее мать МВД: в Красноярске 28 ноября пропала 15-летняя школьница

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В Красноярске начали поиски 15-летней школьницы, которая ушла из дома под вымышленным предлогом и не вернулась. Мать девочки накажут за несвоевременное обращение в полицию, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В последний раз подростка видели 28 ноября. Девочка пришла к матери на работу и отпросилась к подруге в гости с ночевкой. Женщина отпустила ее. Утром школьница не вернулась и перестала выходить на связь. Тревогу забили после звонка классной руководительницы о том, что она прогуляла уроки.

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Мать девочки выяснила, что дочь не ходила предыдущим вечером к подруге — об этом сказала ее бабушка. Женщина обратилась в полицию. Заявление приняли и обвинили ее в неисполнении родительских обязанностей.

«За несвоевременное обращение в органы внутренних дел на мать несовершеннолетней сотрудниками ПНД полиции Красноярска составлен административный протокол», — сообщили в МВД.

Правоохранители начали розыск подростка, ориентировки разослали наружным нарядам и волонтерам. У нее темно-русые волосы с белыми прядями, карие глаза, рост 160 сантиметров. В день исчезновения девочка надела укороченную куртку с капюшоном, бело-розовые кроссовки и серо-белые клетчатые штаны. По информации пресс-службы, семья не стояла на учете, а девочка из дома не сбегала.

В Тюмени 14-летний мальчик пропал по дороге в лицей. Его искали с 13 октября.