Криминал 09 декабря 2022, 17:16 Школьница украла 140 тысяч рублей с карты своего партнера в Краснодарском крае

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Девушка в возрасте 16 лет похитила 140 тысяч рублей с банковской карты своего партнера в Краснодарском крае. Она купила себе новый телефон и одежду, а также цветы маме, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Несовершеннолетняя получила карту под предлогом, что ей нужно снять наличными деньгами перевод от знакомых. В совершенном преступлении она призналась.

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«По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в пресс-службе.

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