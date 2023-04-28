Криминал 28 апреля 2023, 21:51 Школьница сняла видео перед гибелью в Ленобласти Школьница из Тихвина, которую мог убить родной дядя, сняла видео за 5 минут до смерти Pxhere

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Школьницу из Тихвина, предположительно, убил насиловавший ее дядя. Девочка сняла видео за пять минут до гибели, сообщил источник Пятого канала.

На сохранившейся в телефоне девочки записи она рассказал об издевательствах родственника. По словам школьницы, дядя сжимал ей руку. После этого она просила его остановиться, чтобы не остались синяки. Мужчина обзывал ее и домогался. После этого видео оборвалось.

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Тело девятиклассницы нашли в ручье в Тихвине 14 апреля. Она не вернулась домой после уроков в школе. Рядом с 16-летней погибшей лежали две бутылки из-под пива, рюкзак и телефон. Правоохранители также нашли следы обуви.

Мать девочки обвинила своего 19-летнего брата в причастности к гибели ребенка. Благодаря переписки в телефоне дочери женщине стало известно, что он ее насиловал и мучил. Школьница рассказывала друзьям об издевательствах со стороны родственника. Домогательства продолжались с мая по декабрь 2022 года.

Мать подростка написала заявление на брата в полицию. Следователи завели уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера и об изнасиловании.