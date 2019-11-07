Школьница смогла сбежать от пьяного педофила во Владимире

Мужчина силой затащил школьницу в свою квартиру, где начал совершать противоправные действия развратного характера. Злоумышленника отвлек звонок домофона. Девочка воспользовалась моментом и выбежала из квартиры.

Она рассказала о случившемся родителями, те сразу обратились за помощью к правоохранителям. Стражи порядка задержали 57-летнего педофила в тот же день. Против него возбудили уголовное дело по статье «Иные насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней».