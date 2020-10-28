Школьница родила в Новосибирске и спрятала младенца в морозилке

Ученица одной из школ Новосибирской области родила ребенка и решила спрятать его от родителей. Девочка засунула младенца в морозилку, где он скончался. Теперь в обстоятельствах разбираются следователи.

«Следственное управление СК России по Новосибирской области выясняет все обстоятельства смерти младенца», — сообщила «360» старший помощник руководителя регионального управления СК РФ по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Никаких дополнительных подробностей в региональном управлении СК приводить не стали. По данным источника в правоохранительных органах телеканала НТВ, школьница живет в одном из новосибирских сел. О смерти новорожденного девочка сама рассказала сотрудникам полиции.

Информацию о погибшем младенце подтвердила уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко. По ее словам, школьница состоит на учете и гуляет по ночам. Сейчас специалисты выясняют, как соцслужбы работали с девушкой и ее семьей.