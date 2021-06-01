Школьница попыталась убить младшего брата за баловство

В Петропавловске-Камчатском 16-летняя школьница пыталась убить своего 10-летнего брата. По словам девушки, ее «взбесило» его баловство. Однако, по предварит нападение она планировала заранее.

В день нападения мамы и младшей сестры не было дома, они уехали на детский конкурс, а отец ушел на дежурство, сообщил источник Life. Школьнице пришлось присматривать за младшим братом. Он взбесил девочку, когда начал баловаться и шуметь. Она схватила кухонный нож и нанесла несколько ударов в шею и в живот мальчику. Затем вызвала скорую помощь.

Ребенок потерял много крови, он находится в реанимации, а с нападавшей работают полицейские. На нее завели уголовное дело, подростка определили в изолятор временного содержания.

Источник Life сообщил, что семья благополучная. Мама занимается детьми, не работает. Подозреваемая школьница учится на «отлично». Девушка призналась, что ее нервировали младшие брат и сестра, а нападение она планировала. Подросток искал в сети, куда лучше наносить удар. Школьница раскаивается, в ближайшее время ей проведут психолого-психиатрическую экспертизу.