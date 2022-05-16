Школьница помогла задержать грабителя, который напился и уснул в ее квартире в Москве

40-летний мужчина проник в квартиру на Варшавском шоссе и попытался ограбить помещение. Однако остановить его смогла шестиклассница. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Злоумышленник попытался проникнуть в квартиру, в которой находились двое детей 11-ти и восьми лет. Он представился курьером, заявив, что принес посылку для их мамы. Старшая сестра открыла дверь.

«По словам девочки, мужчина ворвался в квартиру, схватив ее за шею. Затем он связал обоих несовершеннолетних детей и принялся шарить по шкафам, выспрашивая у ребят, где взрослые хранят деньги», — сообщил источник.

Грабитель обнаружил в квартире около двух тысяч евро, а после бутылку дорого коньяка. Алкоголь он решил распить сразу на месте. После выпитого мужчина уснул.

Девочка смогла развязаться, найти мобильный телефон и позвонить в полицию. Злоумышленника задержали.